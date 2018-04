Berlin (AFP) Im Prozess um den sogenannten Berliner Gefriertruhenmord ist der Angeklagte Josef S. wegen Mordes in Tateinheit mit Raub verurteilt worden. Die Richter stellten am Mittwoch zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Josef S. soll aus Habgier den Rentner Heinz N. getötet, dessen Leiche zerstückelt und die sterblichen Überreste zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe versteckt haben.

