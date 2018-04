Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt hat die Inhaftierung des Journalisten Adil Demirci in der Türkei offiziell bestätigt. Die Bundesregierung habe "seit gestern Kenntnis von der Verhängung der Untersuchungshaft", erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch in Berlin. Eine konkrete Bestätigung seitens der türkischen Regierung stehe allerdings noch aus.

