Wiesbaden (AFP) Bürger und Unternehmen in Deutschland sind mit der Verwaltung überwiegend zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte Umfrage zu behördlichen Dienstleistungen. Demnach bewerteten die Bürger diese 2017 mit einem Wert von 1,07 auf einer von plus 2 (sehr zufrieden) bis minus 2 (sehr unzufrieden) reichenden Skala.

