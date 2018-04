Berlin (AFP) Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg rechnet damit, dass die EU-Reformpläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Widerstand stoßen. Die Unionsfraktion stehe mit ihrer Zurückhaltung nicht allein in Europa, sagte Rehberg dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch. Er verwies auf den Brief von acht Finanzministern aus dem nord-und mitteleuropäischen Raum, der "große Skepsis" über die Pläne Macrons ausdrücke.

