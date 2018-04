Kamischli (AFP) Der deutsche Dschihadist Mohammed Haydar Zammar ist in Syrien festgesetzt worden. Der Deutsch-Syrer, der ein enger Vertrauter der Hamburger Gruppe um die Flugzeugattentäter des 11. September 2001 war, befinde sich in der Gewalt kurdischer Kämpfer, teilte ein Kommandeur am Mittwoch im Norden Syriens mit. Zammar werde nun verhört, sagte er weiter.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.