Berlin (AFP) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert, die erwarteten Mehreinnahmen aus der Lkw-Maut auch in den Bau von Radschnellwegen zu stecken. Die Mehreinnahmen dürften nicht ausschließlich für den konventionellen Straßenbau verwendet werden, erklärte ADFC-Chef Burkhard Stork am Mittwoch. Mindestens zehn Prozent der erwarteten Mehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro jährlich, also 250 Millionen Euro, sollten in den "innovativen Radschnellwegebau" investiert werden.

