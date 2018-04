Berlin (AFP) Deutschland entsendet erstmals eine Frau auf den diplomatischen Spitzen-Posten in Washington: Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch die Ernennung der früheren Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Emily Haber, zur neuen deutschen Botschafterin in den USA, wie aus Regierungskreisen verlautete. Der erfahrenen Karrierediplomatin wird damit die Aufgabe zufallen, das schwierige Verhältnis zur US-Regierung von Präsident Donald Trump zu pflegen. Der bisherige Botschafter Peter Wittig wechselt aus Washington nach London.

