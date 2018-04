Berlin (AFP) Linken-Chefin Katja Kipping erwartet keine Ergebnisse von dem Treffen der Ost-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. Die "Vernachlässigung des Ostens" sei bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben, sagte Kipping der Nachrichtenagentur AFP. In zwölf Jahren Merkel-Regierung sei die "soziale Spaltung in Deutschland dramatisch vorangeschritten". Inzwischen gebe es auch zunehmend strukturschwache Regionen in Westdeutschland, fügte Kipping hinzu.

