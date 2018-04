Berlin (AFP) In der Debatte um eine EU-Reform befürwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsame Treffen der europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Merkel habe bereits wiederholt betont, für wie wichtig sie die "Stärkung des wirtschaftlichen Aspekts für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion" halte, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Daher sollten sich die Finanzminister mit dem Wirtschaftsministern etwa über Strukturreformen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit austauschen.

