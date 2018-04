Hannover (AFP) Nach der Einschläferung des für den Tod von zwei Menschen verantwortlichen Kampfhundes "Chico" durch die Behörden in Hannover ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Drohungen im Internet. In Wortmeldungen im Internet sei unter anderem die "Todesstrafe" für die Verantwortlichen gefordert worden, sagte deren Sprecher am Mittwoch in der niedersächsischen Hauptstadt.

