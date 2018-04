Berlin (AFP) Der Umgang mit den nach Deutschland zurückgekehrten Wölfen bleibt unter Experten umstritten: In einer Anhörung des Bundestags-Umweltausschusses wurden am Mittwoch bereits bei der Zahl der hierzulande lebenden Wölfe unterschiedliche Einschätzungen offenkundig, wie die Bundestagspressedienst mitteilte. Differenzen zeigten sich auch in der Frage, ob der Wolf in Deutschland wieder gejagt werden soll und dies die Situation von Weidetierhaltern verbessern würde.

