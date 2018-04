Lille (AFP) Bei einem Unfall zweier Kleinbusse mit behinderten Jugendlichen an Bord sind in Nordfrankreich 13 Menschen verletzt worden. Die beiden Busse stießen am Mittwoch auf der Autobahn zwischen Lille und Dünkirchen mit einem anderen Fahrzeug zusammen, wie die Behörden mitteilten. 13 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. .

