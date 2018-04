Rom (AFP) Rund sechs Wochen nach der Wahl in Italien soll die Vorsitzende des Senats, Elisabetta Alberti Casellati, eine neue Sondierungsrunde für die Bildung einer Regierungskoalition leiten. Die 71-jährige Vertraute von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vermittelt im Auftrag des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und dem von der rassistischen Lega-Partei angeführten Rechtsbündnis, wie am Mittwoch ein Sprecher des Präsidenten in Rom sagte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.