Washington (AFP) Die USA haben am Mittwoch Sanktionen gegen eine Bande mutmaßlicher Menschenhändler aus Syrien erlassen, die syrische Flüchtlinge über Mexiko in die USA geschleust haben sollen. Der 47-jährige Syrer Nasif Barakat unterhalte ein "globales Netzwerk", welches die Migranten unter anderem mit falschen Papieren versorge, teilte das US-Finanzministerium in einer Stellungnahme mit.

