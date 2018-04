Harare (AFP) Simbabwe hat tausende Krankenschwestern entlassen, die sich an einem Streik für eine bessere Bezahlung beteiligt haben. Das gab Vize-Präsident Constantino Chiwenga in einer knappen Erklärung am Dienstagabend bekannt. Er warf den Streikenden vor, "politisch motiviert" zu handeln.

