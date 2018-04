New York (AFP) Ein UN-Sicherheitsteam ist am Dienstag bei einer Erkundungstour in der syrischen Stadt Duma beschossen worden. Das Team sei unverletzt nach Damaskus zurückgekehrt, sagte ein UN-Vertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Das Team sollte prüfen, ob die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) am Ort eines mutmaßlichen Giftgasangriffs in Duma ihre Arbeit aufnehmen können.

