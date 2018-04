Peking (AFP) China hat am Mittwoch das angekündigte Militärmanöver in der Meerenge vor Taiwan abgehalten. Allerdings fiel das Manöver nach Angaben des Verteidigungsministeriums von Taiwan deutlich kleiner aus als zuletzt erwartet. Es habe sich um eine "Routine"-Übung gehandelt, bei der ausschließlich an Land stationierte Artillerie beteiligt gewesen sei, teilte das Ministerium mit.

