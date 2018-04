Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump wird eine Kundgebung in Michigan abhalten, anstatt am traditionellen Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus teilzunehmen. Das gab der Chef seines Wahlkampf-Teams, Michael Glassner, bekannt. Damit bleibt Trump dem prestigeträchtigen Dinner der aus dem Weißen Haus berichtenden Korrespondenten zum zweiten Mal in Folge fern.

