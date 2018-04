Berlin (AFP) Berlin erwartet zum dreitägigen Bürgerfest rund um die diesjährige Einheitsfeier mehr als eine Million Besucher. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober stünden ganz im Zeichen einer "lebhaften Demokratie", teilten die Senatskanzlei und der Veranstalter Kulturprojekte Berlin am Donnerstag mit. Mit dem Vorsitz im Bundesrat richtet Berlin in diesem Jahr die Einheitsfeier aus.

