Lingen (AFP) Polizisten haben auf einem Grundstück im niedersächsischen Heede eine großangelegte Cannabiszucht entdeckt. Wie die Beamten am Donnerstag in Lingen mitteilten, stießen sie bei einer Razzia in einem ländlich gelegenen Wohnhaus und dessen Nebengebäuden auf drei Plantagenanlagen für weit mehr als 2500 Pflanzen. Diese seien allerdings zum größten Teil schon abgeerntet und abgebaut gewesen.

