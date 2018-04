Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) würde seine Eltern nicht selbst pflegen. "Meine Eltern würden es auch nicht erwarten, dass ich meinen Beruf aufgebe, um sie zu pflegen", sagte Spahn am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". "Ich würde so oft wie möglich versuchen, zuhause zu sein und mitzuhelfen."

