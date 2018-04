Kiel (AFP) Rund 10,4 Millionen Schmuggelzigaretten haben Zollbeamte in einem Lastwagen in einem Kieler Hafen beschlagnahmt. Die Ladung sei in einem angeblich mit tiefgefrorenem Fisch beladenen Auflieger hinter einer Tarnladung aus Eis versteckt gewesen, teilten die schleswig-holsteinischen Zollbehörden am Donnerstag in Kiel mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.