Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus bekräftigt. "Im Bewusstsein der immerwährenden Verantwortung Deutschlands für die Schrecken der Shoa bewahren wir die Erinnerung an das Geschehene", schrieb Merkel in einem Grußwort in der Wochenzeitung "Jüdische Allgemeine", in dem sie dem Staat Israel zum 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gratulierte.

