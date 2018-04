Berlin (AFP) Nach dem erneuten antisemitischen Übergriff in Berlin hat sich ein 19-jähriger Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Er suchte am Donnerstagmittag im Beisein seiner Rechtsanwältin die Berliner Polizei auf, wie die Ermittler in der Hauptstadt mitteilten. Unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen nach der Attacke vom Dienstagabend wurde der 19-Jährige demnach als tatverdächtig ermittelt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.