Mannheim (AFP) Der Produzent und Ufa-Geschäftsführer Nico Hofmann will eines der ältesten Heldenepen verfilmen. Innerhalb von drei bis fünf Jahren wolle er die Nibelungensage verfilmen, kündigte der 58-Jährige im "Mannheimer Morgen" vom Donnerstag an. "Ich bin in der Tat mit großen amerikanischen Filmagenten im Gespräch, darunter Bob Bookman", sagte Hofmann der Zeitung. Den Etat einer solchen Verfilmung bezifferte er auf 30 bis 40 Millionen Euro.

