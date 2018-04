Köln (AFP) Die Stadt Köln darf ein Mahnmal "zum Gedenken an den Völkermord" in Armenien beseitigen, das Mitglieder einer Initiative ohne Erlaubnis in der Nähe des Doms aufstellten. Das entschied am Donnerstag das Kölner Verwaltungsgericht, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. (Az.: 18 L 906/18)

