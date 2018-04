Frankfurt/Main (AFP) Die künftige Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), Erika Steinbach, will sich noch in diesem Jahr um Bundesmittel für die Stiftung bemühen. "Aber wir werden da keine große Summe beantragen, sondern das, was wir auch verbrauchen können", sagte Steinbach der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe). Die Parlamentarischen Geschäftsführer von FDP, Grünen und Linkspartei kündigten bereits Widerstand an.

