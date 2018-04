Essen (AFP) In Deutschland wohnen einer Umfrage zufolge die meisten Morgenmuffel. Mehr als die Hälfte der Deutschen (55 Prozent) möchte sich morgens nach dem Weckerklingeln am liebsten noch einmal umdrehen und weiterschlafen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid für den Energiekonzern Eon zeigt, die AFP am Donnerstag vorlag. Rund ein Drittel der Befragten (31 Prozent) will in der ersten Stunde nach dem Aufstehen noch nicht angesprochen werden.

