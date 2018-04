Heilbronn (AFP) Bei einem Brand in einer Zelle eines Gefängnisses in Heilbronn sind zwei Häftlinge und zwei Justizangestellte verletzt worden. Ein Gefangener sei wegen einer Rauchgasvergiftung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen worden, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag.

