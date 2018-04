Brüssel (AFP) Die EU hat Sanktionen gegen vier weitere Nordkoreaner wegen Pjöngjangs Atom- und Raketenprogrammen verhängt. Sie hätten "an betrügerischen Finanzpraktiken" zur Unterstützung der Programme mitgewirkt, teilte der EU-Rat am Donnerstag mit. Den Betroffenen wird fortan die Einreise in die EU verweigert, mögliche Vermögen in Europa werden eingefroren.

