Brüssel (AFP) Der künftige Status der in der EU lebenden Briten nach dem Brexit ist laut einem Brüsseler Thinktank bislang weitgehend ungeklärt. In vielen Ländern seien die Planungen zu dieser Frage noch nicht angelaufen, zudem herrsche Unklarheit über die Zuständigkeiten für die britischen Bürger, erklärte das Migration Policy Institute Europe (MPI) am Donnerstag. Zahlreiche in der Europäischen Union lebende Briten könnten sich deshalb nach dem Brexit ohne legalen Aufenthaltsstatus wiederfinden.

