Bagdad (AFP) Die irakische Luftwaffe ist am Donnerstag einen "tödlichen Angriff" auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien geflogen. Das Büro von Ministerpräsident Haidar al-Abadi begründete den Angriff im Nachbarland mit "der Gefahr für das irakische Territorium", die von den IS-Stellungen ausgegangen sei. Angaben zu dem genauen Ort in Syrien, gegen den sich die Angriffe richteten, machte die Regierung nicht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.