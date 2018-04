Rom (AFP) Bei der Fahndung nach dem seit 25 Jahren flüchtigen sizilianischen Mafiaboss Matteo Messina Denaro hat die italienische Polizei 22 Verdächtige aus seinem näheren Umfeld festgenommen. Sie seien am Donnerstag in Orten rund um die sizilianische Stadt Trapani gefasst worden, teilte die Polizei mit. Den Verdächtigen wird Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung, Erpressung und Waffenbesitz vorgeworfen. Außerdem sollen sie Teil der Befehlskette der Cosa Nostra gewesen sein.

