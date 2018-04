Aden (AFP) Einen Tag nach der Veröffentlichung eines Berichts über Vergewaltigungen und Menschenrechtsverletzungen in einem Gefangenenlager für Flüchtlinge im Jemen haben die jemenitischen Behörden die Festnahme des früheren Lager-Leiters angeordnet. Oberst Chalid al-Alwani solle im Zuge der Ermittlungen sofort festgenommen werden, erklärte das Innenministerium in Aden am Donnerstag.

