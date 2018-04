Moskau (AFP) Bei einem seltenen Spitzentreffen haben sich der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow und der Kommandeur der Nato-Truppen in Europa, Curtis Scaparrotti, ausgetauscht. Bei dem Gespräch in Aserbaidschans Hauptstadt Baku hätten die beiden unter anderem über vertrauensstärkende Maßnahmen und die Vermeidung von Vorfällen zwischen beiden Seiten beraten, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Demnach wurde auch "die Bedeutung einer Kooperation im Kampf gegen den internationalen Terrorismus" in Syrien betont.

