Den Haag (AFP) Die Ombudsfrau für Kinder in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag dazu aufgefordert, den Nachwuchs von niederländischen Dschihadisten-Eltern in den Gefangenenlagern in Syrien zu suchen und von dort zurückzuholen. "Nichts zu tun ist inakzeptabel und verstößt gegen die Kinderrechtskonvention", erklärte Margrite Kalverboer am Donnerstag.

