Madrid (AFP) Die baskische Untergrundorganisation ETA wird voraussichtlich Anfang Mai ihre Auflösung verkünden. Wenn nicht "in letzter Minute" etwas dazwischenkomme, werde die ETA am ersten Mai-Wochenende ihre Auflösung bekanntgeben, sagte der Vermittler Alberto Spectorovsky am Donnerstag im baskischen Radiosender EITB. "Die Erklärung, wonach die ETA nicht mehr existiert, wird sehr eindeutig sein." Die Bekanntgabe werde im französischen Teil des Baskenlandes erfolgen.

