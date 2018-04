Seoul (AFP) Vor dem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat der südkoreanische Präsident Moon Jae In für einen Friedensvertrag zwischen beiden Ländern geworben. Moon zeigte sich am Donnerstag in Seoul unzufrieden darüber, dass auf der koreanischen Halbinsel seit 65 Jahren lediglich eine Waffenruhe gilt. Dieser Zustand müsse "ein Ende" haben, sagte der Staatschef. Stattdessen müsse das Ziel verfolgt werden, einen Friedensvertrag zu treffen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.