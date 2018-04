Ankara (AFP) In Ankara sind 18 Menschen wegen der Ermordung eines Unteroffiziers verurteilt worden, der wegen seiner Rolle in der Nacht des Putschversuchs vom 15. Juli 2016 in der Türkei als Nationalheld verehrt wird. Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt verurteilte die 18 Angeklagten am Donnerstag wegen "vorsätzlichen Mordes" an Omer Halisdemir zu lebenslanger Haft, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

