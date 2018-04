New York (AFP) Nach einer Phase ungewöhnlicher Spannungen im UN-Sicherheitsrat ziehen sich die Botschafter der 15 Mitgliedstaaten zu informellen Beratungen in ein Landhaus in Schweden zurück. An der dreitägigen Klausurtagung in Südschweden werden ab Freitag neben UN-Generalsekretär Antonio Guterres unter anderem die UN-Botschafter der USA und Russlands, Nikki Haley und Wassili Nebensia, teilnehmen, sagte der schwedische UN-Diplomat Carl Skau am Mittwoch in New York.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.