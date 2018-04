Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will noch mehr Menschen für die Schiene gewinnen und denkt nach Angaben ihres Chefs Richard Lutz über einen weiteren Ausbau der Kapazitäten nach. In den nächsten Jahren kämen viele neue Züge hinzu - vor allem neue ICE4. Die Kosten lägen bei rund sechs Milliarden Euro. Der Vorstand diskutiere gerade, die Kapazitäten weiter auszubauen, auf besonders frequentierten Strecken auch durch längere Züge, sagte Lutz dem «Handelsblatt». Demnach könnten mehr als 900 Fahrgäste in einem solchen Zug Platz haben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.