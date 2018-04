Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat eine umfassende Aufklärung des Todes des russischen Investigativjournalisten Maxim Borodin angemahnt. Die Umstände von Borodins Tod müssten "transparent und restlos aufgeklärt werden", erklärte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, am Freitag. "Russland muss sicherstellen, dass unvoreingenommen in alle Richtungen ermittelt wird. Leider ist dies in der Vergangenheit nicht immer geschehen."

