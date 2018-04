Berlin (AFP) Nach dem antisemitischen Übergriff auf zwei junge Männer in Berlin hat die Jüdische Gemeinde der Hauptstadt für den kommenden Mittwoch zu einer Solidaritätskundgebung eingeladen. Alle Berliner seien aufgerufen, sich an der Veranstaltung unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" zu beteiligten, erklärte die Gemeinde am Freitag. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehört auch Bürgermeister Michael Müller (SPD).

