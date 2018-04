Berlin (AFP) In der Debatte um eine EU-Reform hat die Opposition im Bundestag der Bundesregierung Uneinigkeit und Tatenlosigkeit vorgeworfen. Während Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron "einen Pflock nach dem anderen" einschlage, komme Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu dem Thema "nichts Konkretes" über die Lippen, sagte der FDP-Abgeordnete Florian Toncar am Freitag in einer Aktuellen Stunde zu dem Thema. Die Bundesregierung sei ein "Totalausfall".

