Hamburg (AFP) Knapp ein Jahr nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist die SPD dort in einer Umfrage deutlich abgerutscht. Einer am Freitag veröffentlichten Infratest dimap-Befragung für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) zufolge kamen die Sozialdemokraten auf 22 Prozent. Im Vergleich zu ihrem Wahlergebnis vom Mai 2017 (27,3 Prozent) verloren sie rund fünf Prozentpunkte. Landeschef Ralf Stegner nannte dies "unbefriedigend". Die Partei habe "großen Reformbedarf".

