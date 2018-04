Tuttlingen (AFP) Bei einer Verkehrskontrolle in Baden-Württemberg hat ein volltrunkener Autofahrer seinen Wagen gegen einen Streifenwagen rollen lassen. Der 53-Jährige stieg in Freudenstadt völlig betrunken und torkelnd aus seinem Auto aus, wie die Beamten in Tuttlingen am Freitag mitteilten. Da er weder die Handbremse angezogen noch einen Gang eingelegt hatte, setzte sich das Auto in Bewegung und prallte auf den Streifenwagen.

