Rangun (AFP) Zwei in Myanmar inhaftierte Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sind vor ihrer Festnahme offenbar in eine Falle der Polizei getappt: Ein Polizist, der im Prozess gegen die beiden Journalisten als Zeuge aussagte, belastete am Freitag seinen Vorgesetzten. Der Polizeichef Tin Ko Ko wies demnach zwei Polizisten an, den Reportern bei einem Abendessen geheime Dokumente zu übergeben. Anschließend habe er sie festnehmen lassen.

