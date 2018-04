Bukarest (AFP) Wie die Vereinigten Staaten plant offenbar auch Rumänien eine Verlegung seiner Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Entscheidung sei getroffen worden, die entsprechenden Maßnahmen bereits eingeleitet, sagte der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, am Donnerstag dem Fernsehsender Antena 3. Die Regierung von Ministerpräsidentin Viorica Dancila habe am Mittwoch grünes Licht für die Entscheidung gegeben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.