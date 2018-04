New York (AFP) Barbie bekommt schon wieder einen neuen Chef: Wie der US-Spielwarenkonzern Mattel am Donnerstag mitteilte, reichte Geschäftsführerin Margo Georgiadis nach gut einem Jahr auf dem Posten ihren Rücktritt ein. Ihr folgt Ynon Kreiz, der seit Sommer vergangenen Jahres im Aufsichtsrat sitzt. Kreiz soll den Posten am Donnerstag kommender Woche offiziell übernehmen und ist dann der vierte Chef in nur vier Jahren.

