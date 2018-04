Washington (AFP) Wegen der mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 haben die oppositionellen Demokraten Klage gegen die russische Regierung sowie Wahlkampfmitarbeiter des heutigen Präsidenten Donald Trump eingereicht. In ihrer am Freitag bei einem Bundesgericht in New York eingereichten Zivilklage erheben sie den Vorwurf, dass es eine Verschwörung gegeben habe, um den Wahlausgang zugunsten Trumps zu beeinflussen.

